ЕС резко поднял закупки удобрений из России в январе – августе

По данным агентства, основной объем экспорта пришелся на сложные (комплексные, содержащие несколько питательных элементов) удобрения, поставки которых в январе – августе выросли в годовом выражении в 1,8 раза до 1,2 млн т. Еще заметнее увеличились поставки в ЕС калийных удобрений – в 2,6 раза до 370 000 т. Экспорт азотных удобрений составил 1,7 млн т, что на 13% больше, чем в январе – августе прошлого года.