ЕС резко поднял закупки удобрений из России в январе – августе

ЕС резко поднял закупки удобрений из России в январе – августеСпрос растет на фоне увеличения цен на газ и себестоимости производства
Экспорт удобрений из России в страны Евросоюза (ЕС) в январе – августе 2024 г. вырос на 43% в годовом выражении до 3,3 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». В денежном выражении экспорт увеличился на 32% до 1,1 млрд евро.
По данным агентства, основной объем экспорта пришелся на сложные (комплексные, содержащие несколько питательных элементов) удобрения, поставки которых в январе – августе выросли в годовом выражении в 1,8 раза до 1,2 млн т. Еще заметнее увеличились поставки в ЕС калийных удобрений – в 2,6 раза до 370 000 т. Экспорт азотных удобрений составил 1,7 млн т, что на 13% больше, чем в январе – августе прошлого года.
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