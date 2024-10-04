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ЕС резко поднял закупки удобрений из России в январе – августе

Спрос растет на фоне увеличения цен на газ и себестоимости производства
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Евросоюз продолжает подкармливать своих аграриев российскими удобрениями/ Ведомости

Экспорт удобрений из России в страны Евросоюза (ЕС) в январе – августе 2024 г. вырос на 43% в годовом выражении до 3,3 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». В денежном выражении экспорт увеличился на 32% до 1,1 млрд евро.

По данным агентства, основной объем экспорта пришелся на сложные (комплексные, содержащие несколько питательных элементов) удобрения, поставки которых в январе – августе выросли в годовом выражении в 1,8 раза до 1,2 млн т. Еще заметнее увеличились поставки в ЕС калийных удобрений – в 2,6 раза до 370 000 т. Экспорт азотных удобрений составил 1,7 млн т, что на 13% больше, чем в январе – августе прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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