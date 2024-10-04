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Модернизация локальной генерации на Дальнем Востоке обойдется в 76 млрд рублей

«Русгидро» должна привлечь частные деньги в рамках механизма энергосервиса
Александр Волобуев
Одну из первых ветродизельных энергоустановок входящая сейчас в «Русгидро» «РАО ЭС Востока» в прошлом десятилетии ввела на Алеутских островах в селе Никольское (на фото)/ Камчатскэнерго

Правительство согласовало параметры программы по замене почти трех сотен старых дизельных электростанций (ДЭС) на удаленных территориях Дальнего Востока стоимостью 75,8 млрд руб. Это следует из утвержденной вице-премьером Александром Новаком дорожной карты модернизации локальной генерации в ДФО, рассчитанной до 2030 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель Новака.

В нем говорится, что «Русгидро» отобрано 270 объектов неэффективной дизельной генерации в удаленных и изолированных районах общей мощностью 477 МВт. На первом этапе программы планируется модернизировать 80 ДЭС в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае со сроками ввода в 2024–2026 гг. В программу вошли 73 населенных пункта в Якутии и семь на Камчатке, уточняет представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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