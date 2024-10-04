Модернизация локальной генерации на Дальнем Востоке обойдется в 76 млрд рублей

В нем говорится, что «Русгидро» отобрано 270 объектов неэффективной дизельной генерации в удаленных и изолированных районах общей мощностью 477 МВт. На первом этапе программы планируется модернизировать 80 ДЭС в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае со сроками ввода в 2024–2026 гг. В программу вошли 73 населенных пункта в Якутии и семь на Камчатке, уточняет представитель компании.