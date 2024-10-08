Экспорт пиломатериалов из России продолжит падать в 2024 году

В прошлом году экспорт российских пиломатериалов, по данным компании, также снизился. Падение к 2022 г. составило 10%, за рубеж было отгружено 21,7 млн куб. м. Снижение по итогам текущего года исходя из прогноза Strategy Partners может составить порядка 4%. При этом в сравнении с показателем досанкционного 2021 года за рубеж будет поставлено на 32% меньше пиломатериалов. Данных в денежном выражении в компании не приводят.