Экспорт пиломатериалов из России продолжит падать в 2024 году

Экспорт пиломатериалов из России продолжит падать в 2024 годуНа динамике поставок негативно сказывается кризис в строительной отрасли Китая
Экспорт пиломатериалов из России в 2024 г. может снизиться к показателю прошлого года и составить около 20,7 млн куб. м в натуральном выражении. Такой прогноз содержится в материалах консалтинговой компании Strategy Partners, с которыми ознакомились «Ведомости».
В прошлом году экспорт российских пиломатериалов, по данным компании, также снизился. Падение к 2022 г. составило 10%, за рубеж было отгружено 21,7 млн куб. м. Снижение по итогам текущего года исходя из прогноза Strategy Partners может составить порядка 4%. При этом в сравнении с показателем досанкционного 2021 года за рубеж будет поставлено на 32% меньше пиломатериалов. Данных в денежном выражении в компании не приводят.
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