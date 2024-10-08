Sual хочет заблокировать обратный выкуп акций UC Rusal

В мае о возможном проведении buyback UC Rusal сообщали источники «Интерфакса», но параметры выкупа не называли. Согласно действующему законодательству, если акции выкупает эмитент на свой баланс, то пакет будет считаться казначейским – лишенным «права голоса» и дивидендных выплат, его компания должна погасить или продать. Если же бумаги оказываются на балансе дочерней структуры эмитента, то этот пакет становится квазиказначейским, и в этом случае им голосует менеджмент, что де-факто усиливает позиции контролирующего акционера.