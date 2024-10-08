Sual хочет заблокировать обратный выкуп акций UC Rusal

Sual хочет заблокировать обратный выкуп акций UC RusalКомпания старается получить выгоду от своей доли актива в отсутствии дивидендных выплат
Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос об обратном выкупе акций UC Rusal. Об этом говорится в письме к крупнейшему акционеру алюминиевой компании – «Эн+», которое есть у «Ведомостей» (подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Соответствующий вопрос совет директоров UC Rusal должен рассмотреть 8 октября.
Решение о проведении совета директоров было принято 4 октября, следует из данных UC Rusal, опубликованных 7 октября на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». Повестка грядущего заседания не публиковалась.
Основной акционер UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской «Эн+», у нее 56,9%. Sual Partners принадлежит 25,5% компании, оставшиеся 17,6% находятся в свободном обращении.
В мае о возможном проведении buyback UC Rusal сообщали источники «Интерфакса», но параметры выкупа не называли. Согласно действующему законодательству, если акции выкупает эмитент на свой баланс, то пакет будет считаться казначейским – лишенным «права голоса» и дивидендных выплат, его компания должна погасить или продать. Если же бумаги оказываются на балансе дочерней структуры эмитента, то этот пакет становится квазиказначейским, и в этом случае им голосует менеджмент, что де-факто усиливает позиции контролирующего акционера.
Sual Partners в письме к «Эн+» уведомила о том, что в соответствии с акционерным соглашением от 2010 г., которое предоставляет право вето по ключевым решениям, требующим более 75% голосов акционеров, собирается применить это право в отношении вопроса, связанного с buyback UC Rusal. Вместе с тем Sual напомнила также и об обязательстве голосующих директоров «Эн+» голосовать против обратного выкупа акций.