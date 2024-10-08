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Sual хочет заблокировать обратный выкуп акций UC Rusal

Компания старается получить выгоду от своей доли актива в отсутствии дивидендных выплат
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос об обратном выкупе акций UC Rusal. Об этом говорится в письме к крупнейшему акционеру алюминиевой компании – «Эн+», которое есть у «Ведомостей» (подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Соответствующий вопрос совет директоров UC Rusal должен рассмотреть 8 октября.

Решение о проведении совета директоров было принято 4 октября, следует из данных UC Rusal, опубликованных 7 октября на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». Повестка грядущего заседания не публиковалась. 

Основной акционер UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской «Эн+», у нее 56,9%. Sual Partners принадлежит 25,5% компании, оставшиеся 17,6% находятся в свободном обращении.

В мае о возможном проведении buyback UC Rusal сообщали источники «Интерфакса», но параметры выкупа не называли. Согласно действующему законодательству, если акции выкупает эмитент на свой баланс, то пакет будет считаться казначейским – лишенным «права голоса» и дивидендных выплат, его компания должна погасить или продать. Если же бумаги оказываются на балансе дочерней структуры эмитента, то этот пакет становится квазиказначейским, и в этом случае им голосует менеджмент, что де-факто усиливает позиции контролирующего акционера.

Sual Partners в письме к «Эн+» уведомила о том, что в соответствии с акционерным соглашением от 2010 г., которое предоставляет право вето по ключевым решениям, требующим более 75% голосов акционеров, собирается применить это право в отношении вопроса, связанного с buyback UC Rusal. Вместе с тем Sual напомнила также и об обязательстве голосующих директоров «Эн+» голосовать против обратного выкупа акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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