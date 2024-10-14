Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему иск на 37 млрд рублей

Иск предъявлен Бакальчуку лично в связи с убытками, понесенными компанией «ВБ девелопмент», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием заявления. По его данным, убытки наступили вследствие неисполнения Бакальчуком своих обязательств перед Wildberries. «ВБ девелопмент» получил авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве логистических объектов Wildberries, но услуги, оплаченные на сумму более 37 млрд руб., не оказаны, а объекты не сданы, утверждает собеседник. «Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из «ВБ девелопмента» по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично», – говорит он, не уточняя других деталей.