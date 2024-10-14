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Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему иск на 37 млрд рублей

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила его в причинении ущерба на такую же сумму
Лиана Липанова
Логистические центры Wildberries строились под руководством «ВБ девелопмента» Владислава Бакальчука, но теперь функции технического заказчика будет выполнять другая структура/ Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку. Сумма исковых требований составила 37,09 млрд руб. Карточка дела опубликована в картотеке арбитражных дел. ООО «ВБ девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries. 100% компании-истца, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит ответчику – Бакальчуку. Но сам он в своем Telegram-канале 13 августа писал, что «ВБ девелопмент», по сути, бизнес-единица головной компании».

Иск предъявлен Бакальчуку лично в связи с убытками, понесенными компанией «ВБ девелопмент», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием заявления. По его данным, убытки наступили вследствие неисполнения Бакальчуком своих обязательств перед Wildberries. «ВБ девелопмент» получил авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве логистических объектов Wildberries, но услуги, оплаченные на сумму более 37 млрд руб., не оказаны, а объекты не сданы, утверждает собеседник. «Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из «ВБ девелопмента» по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично», – говорит он, не уточняя других деталей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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