Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему иск на 37 млрд рублей

Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему иск на 37 млрд рублейРанее основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила его в причинении ущерба на такую же сумму
Компания «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку. Сумма исковых требований составила 37,09 млрд руб. Карточка дела опубликована в картотеке арбитражных дел. ООО «ВБ девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries. 100% компании-истца, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит ответчику – Бакальчуку. Но сам он в своем Telegram-канале 13 августа писал, что «ВБ девелопмент», по сути, бизнес-единица головной компании».
Иск предъявлен Бакальчуку лично в связи с убытками, понесенными компанией «ВБ девелопмент», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием заявления. По его данным, убытки наступили вследствие неисполнения Бакальчуком своих обязательств перед Wildberries. «ВБ девелопмент» получил авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве логистических объектов Wildberries, но услуги, оплаченные на сумму более 37 млрд руб., не оказаны, а объекты не сданы, утверждает собеседник. «Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из «ВБ девелопмента» по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично», – говорит он, не уточняя других деталей.