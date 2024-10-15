Поставки российского энергетического угля в Индию обвалились

Поставки российского энергетического угля в Индию обвалилисьУгольщики сокращают экспорт в эту страну из-за снижения рентабельности и проблем с логистикой
Экспорт энергетического угля из России в Индию в январе – сентябре 2024 г. снизился на 26% год к году до 6,1 млн т. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных индийского аналитического агентства Bigmint.
В октябрьском обзоре агентства отмечается, что импорт российского энергоугля в Индию в первом полугодии 2024–2025 финансового года (апрель – сентябрь 2024 г.) составил 4,6 млн т, снизившись на 18% к аналогичному периоду прошлого года. За I квартал, как следует из расчетов «Ведомостей», падение было еще заметнее – поставки просели на 43% к тому же периоду 2023 г. до 1,5 млн т.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам