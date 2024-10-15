Поставки российского энергетического угля в Индию обвалились

В октябрьском обзоре агентства отмечается, что импорт российского энергоугля в Индию в первом полугодии 2024–2025 финансового года (апрель – сентябрь 2024 г.) составил 4,6 млн т, снизившись на 18% к аналогичному периоду прошлого года. За I квартал, как следует из расчетов «Ведомостей», падение было еще заметнее – поставки просели на 43% к тому же периоду 2023 г. до 1,5 млн т.