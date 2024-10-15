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Поставки российского энергетического угля в Индию обвалились

Угольщики сокращают экспорт в эту страну из-за снижения рентабельности и проблем с логистикой
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Юрий Смитюк / ТАСС

Экспорт энергетического угля из России в Индию в январе – сентябре 2024 г. снизился на 26% год к году до 6,1 млн т. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных индийского аналитического агентства Bigmint.

В октябрьском обзоре агентства отмечается, что импорт российского энергоугля в Индию в первом полугодии 2024–2025 финансового года (апрель – сентябрь 2024 г.) составил 4,6 млн т, снизившись на 18% к аналогичному периоду прошлого года. За I квартал, как следует из расчетов «Ведомостей», падение было еще заметнее – поставки просели на 43% к тому же периоду 2023 г. до 1,5 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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