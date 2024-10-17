Аналитики прогнозируют снижение цен на уголь в Азии в ближайшие годы

Бенчмарком цен на уголь в Азии является стоимость на базисе FOB (с погрузкой на судно) в австралийском порту Ньюкасл. По данным Neft Research, в конце сентября 2024 г. 1 т угля калорийностью 5500 ккал/кг на этом базисе стоила $87. Аналитики компании прогнозируют, что в I квартале 2025 г. она подорожает на 8% до $94, но уже во II квартале цена опустится до $89, а в конце следующего года – до $80. В 2026 г. уголь будет торговаться по $77 за 1 т, что на 11,5% ниже текущего уровня, следует из обзора Neft Research.