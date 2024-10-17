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Аналитики прогнозируют снижение цен на уголь в Азии в ближайшие годы

Это еще ухудшит рентабельность поставок российского топлива за рубеж
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
AFP

Цены на уголь в Азии будут постепенно снижаться в 2025–2026 гг. после краткосрочного роста в I квартале следующего года. Такой прогноз дают в обзоре аналитики компании Neft Research. С документом ознакомились «Ведомости».

Бенчмарком цен на уголь в Азии является стоимость на базисе FOB (с погрузкой на судно) в австралийском порту Ньюкасл. По данным Neft Research, в конце сентября 2024 г. 1 т угля калорийностью 5500 ккал/кг на этом базисе стоила $87. Аналитики компании прогнозируют, что в I квартале 2025 г. она подорожает на 8% до $94, но уже во II квартале цена опустится до $89, а в конце следующего года – до $80. В 2026 г. уголь будет торговаться по $77 за 1 т, что на 11,5% ниже текущего уровня, следует из обзора Neft Research.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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