Крупнейшие птицефабрики повышают отпускные цены на куриное яйцо

Крупнейшие птицефабрики повышают отпускные цены на куриное яйцоЭто не отразится в ближайшее время на стоимости яиц на полках магазинов, говорят эксперты
Два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. Ранее сообщалось, что с ноября увеличит на 5% стоимость птицефабрика «Окская» (см. публикацию от 8 октября 2024 г.). Источник «Ведомостей», близкий к одному из производителей, и два собеседника в ритейлерах говорят, что «Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» с начала ноября на 8%. Птицефабрика «Волжанин», по словам источников, в начале октября также подняла закупочные цены для ритейлеров на 5%.
При этом компания «Праксис-ово», дистрибутор яиц под брендом «Праксис» (их выпускает «Вараксино»), сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% в зависимости от ассортимента (категории яйца). «Ведомости» видели письмо. В документе поясняется, что в 2024 г. «в связи со сложной геополитической ситуацией» продолжается рост себестоимости продукции. В частности, с августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% – на упаковочные пленки, на 25% – ветпрепараты, на 20% – на корма, на 30% увеличился фонд оплаты труда «в связи с кадровым дефицитом персонала».