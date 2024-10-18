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Крупнейшие птицефабрики повышают отпускные цены на куриное яйцо

Это не отразится в ближайшее время на стоимости яиц на полках магазинов, говорят эксперты
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. Ранее сообщалось, что с ноября увеличит на 5% стоимость птицефабрика «Окская» (см. публикацию от 8 октября 2024 г.). Источник «Ведомостей», близкий к одному из производителей, и два собеседника в ритейлерах говорят, что «Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» с начала ноября на 8%. Птицефабрика «Волжанин», по словам источников, в начале октября также подняла закупочные цены для ритейлеров на 5%.

При этом компания «Праксис-ово», дистрибутор яиц под брендом «Праксис» (их выпускает «Вараксино»), сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% в зависимости от ассортимента (категории яйца). «Ведомости» видели письмо. В документе поясняется, что в 2024 г. «в связи со сложной геополитической ситуацией» продолжается рост себестоимости продукции. В частности, с августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% – на упаковочные пленки, на 25% – ветпрепараты, на 20% – на корма, на 30% увеличился фонд оплаты труда «в связи с кадровым дефицитом персонала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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