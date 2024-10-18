Крупнейшие птицефабрики повышают отпускные цены на куриное яйцо

Два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. Ранее сообщалось, что с ноября увеличит на 5% стоимость птицефабрика «Окская» (см. публикацию от 8 октября 2024 г.). Источник «Ведомостей», близкий к одному из производителей, и два собеседника в ритейлерах говорят, что «Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» с начала ноября на 8%. Птицефабрика «Волжанин», по словам источников, в начале октября также подняла закупочные цены для ритейлеров на 5%.