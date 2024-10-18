«Соллерс» пополнит модельный ряд новым фургоном и минивэном

«Соллерс» пополнит модельный ряд новым фургоном и минивэномДонором для их сборки станет китайский партнер компании
Группа «Соллерс» расширит модельную линейку за счет запуска производства коммерческого фургона М3 и минивэна RF8 под собственным брендом. Об этом говорится в материалах компании, с которыми ознакомились «Ведомости».
Сборка первого намечена на конец 2024 г., а второго – на 2025 г. По какой цене будут предлагаться эти машины, не указано. В основе обеих моделей техника китайской компании JAC, с которой «Соллерс» уже работает в коммерческом сегменте.
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