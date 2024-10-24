Количество покупок кофе с собой выросло на 14%Популярность напитка растет у молодежи, которая не слишком чувствительна к цене
Количество покупок готовых кофейных напитков навынос в России в январе – сентябре 2024 г. выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс), с которыми ознакомились «Ведомости».
Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) розницы. В качестве условного «кофе навынос» учитывался кофе из заведений питания в объеме 200–400 мл либо прямое указание в чеках как «кофе навынос» или «кофе с собой», пояснил представитель «Платформы ОФД».
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