Количество покупок кофе с собой выросло на 14%

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) розницы. В качестве условного «кофе навынос» учитывался кофе из заведений питания в объеме 200–400 мл либо прямое указание в чеках как «кофе навынос» или «кофе с собой», пояснил представитель «Платформы ОФД».