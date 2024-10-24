Минфин хочет ужесточить контроль за оборотом драгметаллов

Минфин хочет ужесточить контроль за оборотом драгметалловЭто может создать проблемы для аффинажных заводов и увеличить их издержки
Минфин предложил обязать аффинажные заводы (проводят очистку золота и других драгметаллов от примесей) отслеживать происхождение сырья, поступающего на переработку. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предусматривает внесение корректировок в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Согласно проекту, заводы будут обязаны отслеживать цепочки поставок сырья – лома и отходов драгоценных металлов – через государственную информационную систему контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК). Таким образом, заводы не смогут принимать на переработку партии сырья, содержащие драгметалл, сведения о которых не внесены в госсистему. Сейчас у аффинажных заводов нет обязательств вести такой учет.