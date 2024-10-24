Минфин хочет ужесточить контроль за оборотом драгметаллов

Согласно проекту, заводы будут обязаны отслеживать цепочки поставок сырья – лома и отходов драгоценных металлов – через государственную информационную систему контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК). Таким образом, заводы не смогут принимать на переработку партии сырья, содержащие драгметалл, сведения о которых не внесены в госсистему. Сейчас у аффинажных заводов нет обязательств вести такой учет.