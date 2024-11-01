В России подорожали основные ингредиенты для борща

В России подорожали основные ингредиенты для борщаОдной из причин стали погодные аномалии, снизившие урожайность овощей
Средняя цена на большинство ингридиентов для приготовления борща за 9 месяцев выросла в сравнении с тем же периодом 2023 г., следует из данных Росстата. Килограмм моркови подорожал на 5% до 56 руб., белокочанной капусты – на 11% до 44 руб. Картофель и суповая говядина за отчетный период в среднем обходились потребителям в 41 и 553 руб./кг соответственно. Каждый из этих продуктов подорожал на 12%. Свекла прибавила в стоимости 35% до 52 руб./кг. Сильнее всего подорожал чеснок, средняя стоимость которого за январь – сентябрь составила 365 руб./кг (+40% год к году), следует из данных статведомства. А лук, наоборот, подешевел – его стоимость снизилась сразу на 22% до 41 руб./кг.
В сентябре 2024 г. стоимость продуктов для приготовления 1 литра борща с говядиной в крупных торговых сетях, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), выросла в среднем на 10% к сентябрю 2023 г. и составила 72,5 руб. за набор ингредиентов. На стоимость набора продуктов наиболее заметно повлияло подорожание овощей, говорит председатель президиума ассоциации Игорь Караваев.
Овощной вопрос
Росстат 30 октября сообщил, что картофель лишь за одну неделю – с 22 по 28 октября подорожал на 3,1%. В предыдущие две недели он, по данным ведомства, прибавил в цене 3,3%. Средняя розничная цена по итогам девяти месяцев увеличилась на 12% год к году, а в сентябре по сравнению с тем же месяцем 2023 г. – на 43,9% до 43,9 руб./кг.
Представитель Минсельхоза сказал, что рекордный урожай прошлого года привел к существенному снижению цен на эту продукцию. В 2024 г. производство сократилось из-за неблагоприятных погодных условий, снижение предложения оказывает «определенное давление на цены», признают в министерстве. «Вместе с тем сегодня картофель у производителей стоит 22,4 руб./кг. Это ниже, чем, например, на аналогичный период 2021 г. – 23,6 руб./кг. Таким образом, повышение наблюдается только по отношению к низкой базе прошлого года», – заметил собеседник. Он добавил, что для сдерживания роста цен на картофель Минсельхоз планирует внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение установить квоты на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 г. Кроме того, по его словам, совместно с Минпромторгом сейчас прорабатывается возможность «выстраивания долгосрочных отношений» между торговыми сетями и поставщиками овощной продукции из СНГ для замещения импорта из дальнего зарубежья. Динамика цен на прочие овощи борщевого набора в этом году стабильна, говорит представитель Минсельхоза. За последний месяц производители снизили цены на морковь (-4,5%), белокочанную капусту (-5,1%) и свеклу (-0,3%).