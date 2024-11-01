В России подорожали основные ингредиенты для борща

Представитель Минсельхоза сказал, что рекордный урожай прошлого года привел к существенному снижению цен на эту продукцию. В 2024 г. производство сократилось из-за неблагоприятных погодных условий, снижение предложения оказывает «определенное давление на цены», признают в министерстве. «Вместе с тем сегодня картофель у производителей стоит 22,4 руб./кг. Это ниже, чем, например, на аналогичный период 2021 г. – 23,6 руб./кг. Таким образом, повышение наблюдается только по отношению к низкой базе прошлого года», – заметил собеседник. Он добавил, что для сдерживания роста цен на картофель Минсельхоз планирует внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение установить квоты на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 г. Кроме того, по его словам, совместно с Минпромторгом сейчас прорабатывается возможность «выстраивания долгосрочных отношений» между торговыми сетями и поставщиками овощной продукции из СНГ для замещения импорта из дальнего зарубежья. Динамика цен на прочие овощи борщевого набора в этом году стабильна, говорит представитель Минсельхоза. За последний месяц производители снизили цены на морковь (-4,5%), белокочанную капусту (-5,1%) и свеклу (-0,3%).