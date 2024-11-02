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Продажи отечественной строительной техники снизились на 4,5%

На отрасль давит дешевый китайский импорт и высокая ключевая ставка
Александр Волобуев
Григорий Сысоев / РИА Новости

Отгрузки российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутренний рынок за девять месяцев 2024 г. снизились на 4,5% год к году до 55 млрд руб. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». В нее входят предприятия, обеспечивающие около 80% объемов выпуска ДСТ в стране.

Ранее позитивный тренд наблюдался как по итогам квартала, так и за полугодие. В январе – марте предприятия, входящие в «Росспецмаш», продали ДСТ на 18,8 млрд руб. (+9,2%), за шесть месяцев – на 38,6 млрд руб. (+6%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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