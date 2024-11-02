Продажи отечественной строительной техники снизились на 4,5%

Отгрузки российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутренний рынок за девять месяцев 2024 г. снизились на 4,5% год к году до 55 млрд руб. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». В нее входят предприятия, обеспечивающие около 80% объемов выпуска ДСТ в стране.