Продажи отечественной строительной техники снизились на 4,5%На отрасль давит дешевый китайский импорт и высокая ключевая ставка
Отгрузки российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутренний рынок за девять месяцев 2024 г. снизились на 4,5% год к году до 55 млрд руб. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». В нее входят предприятия, обеспечивающие около 80% объемов выпуска ДСТ в стране.
Ранее позитивный тренд наблюдался как по итогам квартала, так и за полугодие. В январе – марте предприятия, входящие в «Росспецмаш», продали ДСТ на 18,8 млрд руб. (+9,2%), за шесть месяцев – на 38,6 млрд руб. (+6%).
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