«Роснефть» и ВТБ ведут переговоры о вхождении «Звезды» в ОСК

Строительство «Звезды» началось в 2009 г. в городе Большой Камень (Приморский край). В 2013 г. к созданию новой верфи был привлечен консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью», которая также стала якорным заказчиком проекта. Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, активно строятся еще более 20 судов. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн т. На сайте «Роснефти» также отмечается, что за последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. ССК является крупным работодателем региона – вокруг нее построены жилые кварталы для 11 000 работников.