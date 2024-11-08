«Роснефть» и ВТБ ведут переговоры о вхождении «Звезды» в ОСК

«Роснефть» и ВТБ ведут переговоры о вхождении «Звезды» в ОСКИнициатива о консолидации судостроительных активов поддержана президентом, отметили они
«Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом нефтяная компания и банк сообщили в совместном заявлении. Президент Владимир Путин поддержал инициативу о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли, говорится в сообщении компаний.
РБК со ссылкой на свои источники пишет, что речь может идти о продаже 100% комплекса. Цена и другие параметры сделки пока сторонами не определены – это произойдет в 2025 г., после проведения аудита активов. По данным собеседников издания, в письме «Роснефти» президенту номинальная стоимость активов «Звезды» оценивается в 250 млрд руб.
ОСК создана в 2007 г. в соответствии с указом Путина для консолидации всех государственных активов в отрасли судостроения. Участие в процессе создания ОСК принимал Игорь Сечин, который в 2008 г. был назначен на пост председателя совета директоров корпорации.
Строительство «Звезды» началось в 2009 г. в городе Большой Камень (Приморский край). В 2013 г. к созданию новой верфи был привлечен консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью», которая также стала якорным заказчиком проекта. Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, активно строятся еще более 20 судов. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн т. На сайте «Роснефти» также отмечается, что за последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. ССК является крупным работодателем региона – вокруг нее построены жилые кварталы для 11 000 работников.
Владимир Путин неоднократно был на «Звезде». К примеру, в 2019 г. президент приезжал туда вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для осмотра ключевых объектов и ознакомления с новыми уникальными технологиями в области судостроения. Последний визит состоялся осенью 2023 г. Тогда Путин осмотрел вервь, строительство новых объектов и принял участие в торжественной церемонии имянаречения двух судов усиленного ледового класса. В 2024 г. президент Путин осмотрел в Приморье новую площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте (проект реализуют ВТБ и принадлежащая ему с 2023 г. ОСК).
«Создание на базе ОСК единого предприятия позволит снизить затраты в отрасли и избежать дублирования функционала между ССК «Звезда» и активами судостроительный корпорации», – говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. В результате сделки единому оператору будут переданы все необходимые технологии и компетенции для строительства новых современных судов, отмечает он. По словам Андрианова, объединенное предприятие существенно расширит свой портфель заказов, будет способствовать обеспечению дальнейшего развития профессиональных компетенций и повышению конкурентоспособности. «Благодаря консолидации судостроительных активов будет продолжено построение оптимальной структуры управления в отрасли», – отметил эксперт. Это позволит максимально эффективно использовать преимущества и производственные мощности судостроительных заводов, повысить эффективность капиталовложений.