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Крупнейший производитель питьевого молока сообщил о росте отпускных цен на 3,4%

Себестоимость производства значительно выросла, объясняют эксперты
Анастасия Ковалева
Алексей Орлов / Ведомости

Крупнейший в России производитель питьевого молока – принадлежащая американской PepsiCo компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Об этом говорится в информационном письме компании. С его копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили два источника среди ритейлеров. Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.

Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, утверждают источники «Ведомостей». По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания «Экомилк».

«Вимм-билль-данн» в письме объясняет повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов». Среди них перечисляются «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла. «Экомилк» указывает на «прогрессирующий рост» стоимости сырья и накладных затрат – упаковки, запчастей, логистики, трат на производство, процентов по кредитам и проч., утверждает один из собеседников.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Ведомостям», что причина увеличения отпускных цен – продолжающийся рост себестоимости, которая с начала этого года выросла на 10%, а за два года – более чем на 24%. Себестоимость производства дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д.), объяснял также ранее Белов (его слова приводила пресс-служба Минсельхоза). Также, по его словам, важным фактором повышения затрат в 2024 г. стал рост ключевой ставки ЦБ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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