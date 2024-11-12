Крупнейший производитель питьевого молока сообщил о росте отпускных цен на 3,4%Себестоимость производства значительно выросла, объясняют эксперты
Крупнейший в России производитель питьевого молока – принадлежащая американской PepsiCo компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Об этом говорится в информационном письме компании. С его копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили два источника среди ритейлеров. Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.
Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, утверждают источники «Ведомостей». По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания «Экомилк».
«Вимм-билль-данн» в письме объясняет повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов». Среди них перечисляются «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла. «Экомилк» указывает на «прогрессирующий рост» стоимости сырья и накладных затрат – упаковки, запчастей, логистики, трат на производство, процентов по кредитам и проч., утверждает один из собеседников.
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Ведомостям», что причина увеличения отпускных цен – продолжающийся рост себестоимости, которая с начала этого года выросла на 10%, а за два года – более чем на 24%. Себестоимость производства дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д.), объяснял также ранее Белов (его слова приводила пресс-служба Минсельхоза). Также, по его словам, важным фактором повышения затрат в 2024 г. стал рост ключевой ставки ЦБ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам.