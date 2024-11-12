Крупнейший производитель питьевого молока сообщил о росте отпускных цен на 3,4%

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Ведомостям», что причина увеличения отпускных цен – продолжающийся рост себестоимости, которая с начала этого года выросла на 10%, а за два года – более чем на 24%. Себестоимость производства дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д.), объяснял также ранее Белов (его слова приводила пресс-служба Минсельхоза). Также, по его словам, важным фактором повышения затрат в 2024 г. стал рост ключевой ставки ЦБ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам.