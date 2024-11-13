Бизнес-ланчи подорожали за год на 11%

В бизнес-ланч, который оценивал «Чек индекс», вошли суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток. Из них сильнее всего подорожал кофе. Чашка напитка в составе ланча в среднем за отчетный период обходилась покупателям в 192 руб. (+12% год к году). На 11% выросла цена других составляющих – супа, салата и чая. Они стоили 306 руб. за порцию, 258 руб. и 81 руб. соответственно. Горячее с гарниром подорожало на 10% до 317 руб.