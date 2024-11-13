Аналитики прогнозируют обвал выручки и прибыли угольных холдингов

Аналитики прогнозируют обвал выручки и прибыли угольных холдинговДальнейшее ухудшение экономики отрасли может привести к росту цен на уголь внутри России
Консолидированная выручка угольных предприятий в России в 2024 г. снизится на 20% в сравнении с 2023 г. до 1,8 трлн руб., доналоговая прибыль – в 33 раза до 10,7 млрд руб. Такой прогноз дают аналитики Neft Research в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
Сложная ситуация в отрасли вызвана сочетанием нескольких факторов, ключевые – падение экспортных цен и рост стоимости логистики, говорится в обзоре. Оценки компании основаны на информации, предоставленной угольными предприятиями.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам