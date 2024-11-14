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Россияне потратят почти 5 млрд рублей на онлайн-фитнес

Этот сегмент активно растет, но все еще составляет менее 2% от всего рынка спортивных услуг
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Freepik

Суммарная выручка 25 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-фитнеса по итогам 2024 г. увеличится на 37% год к году до 4,8 млрд руб., прогнозирует Smart Ranking. «Ведомости» ознакомились с исследованием. В дальнейшем рынок будет расти в среднем на 20–30% ежегодно, следует из отчета.

В рэнкинг вошли такие компании, как FitStars, InsideOut и др., суммарно занимающие более 90% рынка услуг онлайн-фитнеса в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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