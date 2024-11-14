Россияне потратят почти 5 млрд рублей на онлайн-фитнес

Россияне потратят почти 5 млрд рублей на онлайн-фитнесЭтот сегмент активно растет, но все еще составляет менее 2% от всего рынка спортивных услуг
Суммарная выручка 25 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-фитнеса по итогам 2024 г. увеличится на 37% год к году до 4,8 млрд руб., прогнозирует Smart Ranking. «Ведомости» ознакомились с исследованием. В дальнейшем рынок будет расти в среднем на 20–30% ежегодно, следует из отчета.
В рэнкинг вошли такие компании, как FitStars, InsideOut и др., суммарно занимающие более 90% рынка услуг онлайн-фитнеса в стране.
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