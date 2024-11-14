«Балтика» покупает крупнейшие пивные заводы Чувашии и Татарстана

«Балтика» покупает крупнейшие пивные заводы Чувашии и ТатарстанаСумма сделки оценивается почти в 3 млрд рублей
Пивоваренная компания «Балтика» ведет переговоры о покупке заводов «Букет Чувашии» в Чувашской республике и «Булгарпиво» в Татарстане. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.
«Букет Чувашии» интересен «Балтике» в первую очередь из-за собственных мощностей по производству солода, уточняет один из собеседников. По его данным, сделка уже находится на согласовании в ФАС. Ее сумму источники не называют.
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