Потребление лома в России в 2024 году снизится почти на 22%

Потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на 22% по сравнению с 2023 г. до 17,5 млн т, сообщил «Ведомостям» директор профильной ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Объем заготовки лома в этом году, по его данным, снизится на 19% до 19,7 млн т.