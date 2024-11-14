Потребление лома в России в 2024 году снизится почти на 22%Металлургам выгоднее использовать чугун и брикетированное железо
Потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на 22% по сравнению с 2023 г. до 17,5 млн т, сообщил «Ведомостям» директор профильной ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Объем заготовки лома в этом году, по его данным, снизится на 19% до 19,7 млн т.
В следующем году сбор лома в России будет находиться на уровне 17–19 млн т, потребление – 15 млн т, прогнозирует Ковшевный. То есть, по его оценкам, негативный тренд сохранится.
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