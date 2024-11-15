Польша снижает импорт газомоторного топлива из России

Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) из России в Польшу снизились за девять месяцев 2024 г. на 11% к тому же периоду прошлого года до 679 500 т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Польский рынок – ключевой экспортный рынок российских СУГ, применяемых преимущественно в качестве моторного топлива.