Польша снижает импорт газомоторного топлива из России

Польша снижает импорт газомоторного топлива из РоссииВ преддверии эмбарго ЕС страна перестраивает логистику своего импорта
Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) из России в Польшу снизились за девять месяцев 2024 г. на 11% к тому же периоду прошлого года до 679 500 т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Польский рынок – ключевой экспортный рынок российских СУГ, применяемых преимущественно в качестве моторного топлива.
Аналитики агентства поясняют, что Польша «перестраивает логистику импорта» в преддверии вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки СУГ из России. В результате страна начала приобретать этот вид топлива у альтернативных поставщиков. Сейчас уже более 60% импорта в Польшу идет с запада, говорится в обзоре.
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