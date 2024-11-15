Стартап Алексея Репика вложится в медицинские тесты

Стартап Алексея Репика вложится в медицинские тестыЭтот рынок растет в том числе за счет спроса со стороны больниц
«Рапид технолоджи» («дочка» «Рапид био») и принадлежащий Алексею Репику «Репрофарм» 7 ноября зарегистрировали ООО «Репротест», следует из данных ЕГРЮЛа. Каждому принадлежит по 40% долей в новом юрлице. Еще 20% – у Кирилла Литовченко, бывшего гендиректора российского представительства швейцарской биофармкомпании Ferring.
«Репротест» специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Его уставный капитал составляет 10 000 руб., гендиректором значится Литовченко. Он же возглавляет «Репрофарм», обе компании зарегистрированы по одному адресу.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам