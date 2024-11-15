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Стартап Алексея Репика вложится в медицинские тесты

Этот рынок растет в том числе за счет спроса со стороны больниц
Полина Гриценко
Сам Репик сказал «Ведомостям», что не в курсе планов «Репротеста», а новая компания, «наверное, один из множества венчуров»/ Андрей Гордеев / Ведомости

«Рапид технолоджи» («дочка» «Рапид био») и принадлежащий Алексею Репику «Репрофарм» 7 ноября зарегистрировали ООО «Репротест», следует из данных ЕГРЮЛа. Каждому принадлежит по 40% долей в новом юрлице. Еще 20% – у Кирилла Литовченко, бывшего гендиректора российского представительства швейцарской биофармкомпании Ferring.

«Репротест» специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Его уставный капитал составляет 10 000 руб., гендиректором значится Литовченко. Он же возглавляет «Репрофарм», обе компании зарегистрированы по одному адресу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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