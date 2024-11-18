Поставки металлопродукции из России упали на 22%

Сильнее всего за отчетный период просел экспорт стальных труб – на 41% год к году. Поставки полуфабрикатов (заготовки и слябы) снизились на 24%. В сегменте проката наибольшее падение зафиксировано у продукции с покрытиями – 49%. Отгрузки горячекатаного проката уменьшились на 12%, холоднокатаного – на 15%. Единственной номенклатурой, продемонстрировавшей рост в январе – сентябре, стали метизы – объем их экспорта увеличился на 47% год к году. Абсолютных цифр в разбивке по видам продукции MMI не приводит.