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Поставки металлопродукции из России упали на 22%

Внутренний рынок стал более маржинальным, чем экспортный
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости

Поставки стальной продукции из России за рубеж за девять месяцев 2024 г. составили 14,1 млн т, следует из статистики отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которой ознакомились «Ведомости». Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. MMI ведет экспортную статистику по широкому ассортименту продуктов – от слябов до труб и проката.

Сильнее всего за отчетный период просел экспорт стальных труб – на 41% год к году. Поставки полуфабрикатов (заготовки и слябы) снизились на 24%. В сегменте проката наибольшее падение зафиксировано у продукции с покрытиями – 49%. Отгрузки горячекатаного проката уменьшились на 12%, холоднокатаного – на 15%. Единственной номенклатурой, продемонстрировавшей рост в январе – сентябре, стали метизы – объем их экспорта увеличился на 47% год к году. Абсолютных цифр в разбивке по видам продукции MMI не приводит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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