Как в России перестали бояться чистоты и полюбили уборку

По данным «Марвел-дистрибуции», за 10 месяцев 2024 г. в России реализовали 8,12 млн пылесосов на 90,6 млрд руб., что превышает показатели прошлого года (7,25 млн шт. на 73,2 млрд руб.) на 12,1% в штуках и на 23,7% в деньгах. На Wildberries продажи пылесосов за тот же период выросли на 37% в штуках и на 51% в деньгах. При этом абсолютные показатели площадка не раскрывает.