Как в России перестали бояться чистоты и полюбили уборку

Как в России перестали бояться чистоты и полюбили уборкуНа рынке бытовой техники зафиксирован рост продаж пылесосов
За три квартала 2024 г. в стране было продано 7,1 млн пылесосов на 79,2 млрд руб. Это на 11% больше в штуках и на 24% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики «М.видео-Эльдорадо».
По данным «Марвел-дистрибуции», за 10 месяцев 2024 г. в России реализовали 8,12 млн пылесосов на 90,6 млрд руб., что превышает показатели прошлого года (7,25 млн шт. на 73,2 млрд руб.) на 12,1% в штуках и на 23,7% в деньгах. На Wildberries продажи пылесосов за тот же период выросли на 37% в штуках и на 51% в деньгах. При этом абсолютные показатели площадка не раскрывает.
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