Предприятия народных промыслов жалуются на проблему подделок и имитаций

Весной 2024 г. ​​министерство культуры Челябинской области и ФКУ Упрдор «Южный Урал» организовали пресс-тур «Дороги Южного Урала: вкусно и культурно». Журналисты посетили город Касли, известный благодаря местному народному промыслу – художественному литью из чугуна. Сначала они побывали в музее каслинского литья, который открылся зимой 2024 г., а потом отправились на Каслинский завод архитектурно-художественного литья. В музее журналисты приобрели чугунные бюсты Феликса Дзержинского и Владимира Путина, а позднее в ходе экскурсии по заводу выяснилось: их покупки – подделка под каслинское литье, а завод такие изделия даже не производит. О курьезе писали участники пресс-тура. Это подтвердил «Ведомостям» генеральный директор завода Владимир Киселев.