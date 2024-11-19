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Предприятия народных промыслов жалуются на проблему подделок и имитаций

Такие изделия стоят значительно дешевле оригинальных и портят их имидж
Мария Шакирова
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Весной 2024 г. ​​министерство культуры Челябинской области и ФКУ Упрдор «Южный Урал» организовали пресс-тур «Дороги Южного Урала: вкусно и культурно». Журналисты посетили город Касли, известный благодаря местному народному промыслу – художественному литью из чугуна. Сначала они побывали в музее каслинского литья, который открылся зимой 2024 г., а потом отправились на Каслинский завод архитектурно-художественного литья. В музее журналисты приобрели чугунные бюсты Феликса Дзержинского и Владимира Путина, а позднее в ходе экскурсии по заводу выяснилось: их покупки – подделка под каслинское литье, а завод такие изделия даже не производит. О курьезе писали участники пресс-тура. Это подтвердил «Ведомостям» генеральный директор завода Владимир Киселев.

Музей не торгует подделками, объясняет его представитель, на выставке-продаже представлен большой ассортимент товара от разных местных производителей, среди которых торговый дом «Братья Злоказовы», ООО «Каменный пояс», Каслинский литейный завод. «Изделия Каслинского завода архитектурно-художественного литья в продаже у музея отсутствуют по не зависящим от нас причинам», – объясняет он. По его словам, музей неоднократно отправлял заводу заявки на поставку изделий для реализации, но они остались без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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