«Вкусвилл» запустит продажи растительного мяса под собственной маркой

«Вкусвилл» запустит продажи растительного мяса под собственной маркойРынок такой продукции активно растет, хотя она все еще остается нишевой
Сеть «Вкусвилл» начнет продажи растительного мяса под собственной торговой маркой (СТМ) совместно с производителем растительных протеинов «Партнер-М». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Партнер-М» и подтвердил представитель ритейлера.
Для «Вкусвилла» «Партнер-М» будет производить три вида «мяса»: филе со вкусом курицы, говядины и тунца. В качестве сырья для имитации курицы и говядины будет использоваться смесь соевого и пшеничного белка, для тунца – гороховый белок. Сам «Партнер-М» производит веганские продукты под маркой Greenwise.
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