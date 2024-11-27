«Вкусвилл» запустит продажи растительного мяса под собственной маркой

Для «Вкусвилла» «Партнер-М» будет производить три вида «мяса»: филе со вкусом курицы, говядины и тунца. В качестве сырья для имитации курицы и говядины будет использоваться смесь соевого и пшеничного белка, для тунца – гороховый белок. Сам «Партнер-М» производит веганские продукты под маркой Greenwise.