Производители ИИ-решений для сельхозтехники попросили расширить на них льготы

«Самое главное – это обеспечить существующие заводы заказом, и мы предлагаем поправку к 823-му постановлению правительства (постановление от 4 июня 2020 г. регулирует предоставление бюджетных субсидий на покупку спецтехники. – «Ведомости»). Просим включить электронные системы управления программно-аппаратных комплексов с применением технологий ИИ в сельском хозяйстве в число претендентов на получение субсидий», – заявила Ускова.