Производители ИИ-решений для сельхозтехники попросили расширить на них льготы

Производители ИИ-решений для сельхозтехники попросили расширить на них льготыСейчас на системы с ИИ для тракторов и комбайнов нельзя получить госсубсидии
На сельскохозяйственную технику с искусственным интеллектом (ИИ) нужно распространить госпрограмму субсидирования. С таким предложением выступила президент разработчика беспилотных технологий ГК Cognitive Technologies, генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова 27 ноября на рабочем совещании «Беспилотные технологии гражданского назначения в ключевых отраслях экономики: проблемы и особенности законодательного регулирования» в Госдуме.
«Самое главное – это обеспечить существующие заводы заказом, и мы предлагаем поправку к 823-му постановлению правительства (постановление от 4 июня 2020 г. регулирует предоставление бюджетных субсидий на покупку спецтехники. – «Ведомости»). Просим включить электронные системы управления программно-аппаратных комплексов с применением технологий ИИ в сельском хозяйстве в число претендентов на получение субсидий», – заявила Ускова.