Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев составила 926 млрд рублей

Объем переработки нефти в России за девять месяцев составил 62,6 млн т. При этом компания реализовала на внутреннем рынке 32,9 млн т нефтепродуктов, в том числе 9,9 млн т бензина и 13,5 млн т дизельного топлива. На биржевых торгах «Роснефть» реализовала 7,3 млн т бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила 37%.