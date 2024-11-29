Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев составила 926 млрд рублей

Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев составила 926 млрд рублейНа финансовых показателях компании отразились рост ключевой ставки и налога на прибыль
«Роснефть» в январе-сентябре 2024 г. получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 926 млрд руб., что на 13,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
«Постоянное изменение системы налогообложения негативно сказывается на деятельности отрасли. В частности, в отчетном периоде на показатель чистой прибыли «Роснефти», относящейся к акционерам, отрицательно повлияло повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г. В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,2 трлн руб.», – приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.
При этом эффективная реализация и уточнение параметров развития ряда ключевых проектов позволили в разы сократить размер отрицательного эффекта от этих нововведений, добавил глава «Роснефти». На показатель чистой прибыли также повлияла курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты, пояснил Сечин. В течение III квартала рубль ослаб по отношению к юаню более чем на 10%, отметил он.
В то же время чистая прибыль, скорректированная на неденежные эффекты, практически не изменилась год к году, добавил глава «Роснефти».
Выручка компании за девять месяцев на фоне роста цена на нефть увеличилась на 16% и составила 7,6 трлн руб. Показатель EBITDA составил 2,3 трлн руб. (-3%), маржа EBITDA – 30%.
Сечин отметил, что производственные показатели «Роснефти» находились под давлением ограничений добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. «В этих условиях компания принимает дополнительные меры по обеспечению стабильных финансовых результатов, а также направленные на достижение устойчивости корпоративной бизнес-модели», – сказал глава «Роснефти».
Капитальные затраты «Роснефти» в январе-сентябре составили 1,05 трлн руб., что на 16% больше, чем за девять месяцев 2023 г. Свободный денежный поток составил 1,08 трлн руб. Отношение «Чистый долг / EBITDA» на конец сентября 2024 г. составило 1,2x. Рост показателя связан с выплатой итоговых дивидендов за 2023 г. в размере 307 млрд руб., а также обесценением национальной валюты, поясняет компания.
Кроме того, в релизе Сечин напомнил, что совет директоров «Роснефти» рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб. на акцию. Таким образом, полугодовая дивидендная доходность акций компании составляет 7,6%, отметил он. В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 386,5 млрд руб., или 50% чистой прибыли за первое полугодие 2024 г. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы», – рассказал также глава «Роснефти».
Добыча углеводородов «Роснефти» в январе-сентябре составила 193,4 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), или 5,2 млн барр. н. э. в сутки. В январе-сентябре 2023 г. добыча составляла 5,5 млн барр. н. э./сутки. Добыча нефти (включая газовый конденсат) при этом составила 138,3 млн т (3,8 млн барр./сутки) против 4 млн барр./сутки в январе-сентябре 2023 г. Динамику добычи компания объясняет ограничениями в соответствии с решениями правительства РФ.
Добыча газа составила 67 млрд куб. м (1,5 млн млн барр. н. э./сутки), за девять т месяцев прошлого года – также 1,5 млн барр./сутки. Более трети добычи газа обеспечивают новые месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, запущенные в 2022 г.
Удельные расходы на добычу углеводородов составили $2,8/барр. н. э.
Проходка в эксплуатационном бурении за девять месяцев превысила 9,1 млн м, в эксплуатацию введено 2200 новых скважин, 71% из них – горизонтальные. На суше «Роснефть» выполнила 1200 погонных км сейсмических работ 2Д и 4800 кв. км сейсмических работ 3Д. Завершена испытанием 31 поисково-разведочных скважина с успешностью 84%.
Продолжается активное развития проекта «Восток Ойл. В рамках его реализации выполнено 700 погонных км сейсморазведочных работ 2Д и 600 кв. км работ 3Д. Также ведется бурение трех скважин, еще на одной скважине проводятся испытания. Продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений и строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север». По результатам бурения и испытания очередной высокотехнологичной скважины с протяженностью горизонтального участка 1 000 метров и выполнением 7-стадийного ГРП на Пайяхском месторождении получен стабильный фонтанирующий приток нефти, что подтверждает ресурсный потенциал объектов разработки.
Объем переработки нефти в России за девять месяцев составил 62,6 млн т. При этом компания реализовала на внутреннем рынке 32,9 млн т нефтепродуктов, в том числе 9,9 млн т бензина и 13,5 млн т дизельного топлива. На биржевых торгах «Роснефть» реализовала 7,3 млн т бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила 37%.
В «Роснефти» отметили, что стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом является одним из основных приоритетов деятельности компании.
В рамках программы ликвидации экологического «исторического наследия» в январе-сентябре на 7% сокращена площадь загрязненных земель и на 12% сокращена масса нефтесодержащих отходов. «В октябре «Роснефть» вошла в первый квартиль в рэнкинге ESG-прозрачности кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»», – отмечается в сообщении.
Глава «Роснефти» также обратил внимание на макроэкономические условия работы компании. Например, следствием повышения ключевой ставки стало снижение эффективности проектов модернизации НПЗ, требующих привлечения внешних финансовых ресурсов. Дополнительное давление на показатели заводов оказывают опережающий рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, указал он. В целях защиты интересов акционеров и недопущения убытков «Роснефть» рассматривает необходимость переноса сроков реализации проектов программы модернизации, говорится в сообщении.
Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков отмечает, что в текущих макроэкономических условиях компания продемонстрировала достаточно высокие результаты за девять месяцев. Ключевым фактором, негативно повлиявшим на финансовые показатели компании в отчетном периоде он считает высокие процентные ставки по займам.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов добавляет, что финансовые результаты компании за девять месяцев оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Снижение чистой прибыли связано главным образом со снижением EBITDA на фоне роста налоговой нагрузки, а также с неденежными эффектами – переоценкой отложенных налоговых обязательств (из-за роста ставки налога на прибыль до 25%) и отрицательными курсовыми разницами, отмечает эксперт. При этом финансовое положение компании абсолютно устойчиво, говорит Суверов. «Роснефть» стабильно генерирует свободный денежный поток, который позволяет обслуживать долговые обязательства, а также осуществлять выплаты акционерам, отмечает он. Долговая нагрузка находится на более чем комфортном уровне – отношение «Чистый долг / EBITDA» близко к 1х, напоминает эксперт.
Рост капитальных затрат «Роснефти» Юшков и Суверов объясняют реализацией проекта «Восток Ойл».