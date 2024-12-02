Carlsberg продаст заводы «Балтики» до конца года

Carlsberg продаст заводы «Балтики» до конца годаСумма сделки может составить около 30 млрд рублей
Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group договорился с частными инвесторами о продаже российского бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров. Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям, утверждает один из собеседников. Второй уточняет, что ее планируется закрыть до конца года. Два собеседника говорят, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.
2 декабря президент России своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. По словам главы практики «Разрешение споров» адвокатского бюро Nordic Star Анны Заброцкой, этот документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании. Временный управляющий активами обладает полномочиями собственника, но с существенным ограничением: он не может продать это имущество либо передать третьему лицу, отмечает юрист.
В пресс-службе «Балтики» от комментариев отказались. В Carlsberg Group оперативно не ответили на запрос. «Ведомости» также направили запросы в пресс-службу правительства России и Минфин.
Сумму сделки источники не называют. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Балтики» в сумму не менее 50 млрд руб. без учета денежных средств на балансе. Но актив продает иностранная компания, поэтому сделка должна пройти с дисконтом, добавляет он. Напомним, что в октябре 2024 г. российские власти ужесточили правила продажи активов иностранными компаниями – обязательный дисконт вырос с 50 до 60%, а «добровольный взнос» в бюджет – с 15 до 35%. Бурмистров напоминает, что из этих 35% большую часть (25%) продавец должен уплатить сразу, 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет.
Боллоев руководил «Балтикой» с 1991 по 2004 г., до того как компания перешла под контроль датской Carlsberg, напоминает независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. Он считает приход российских инвесторов во главе с Боллоевым позитивным для отечественного пивоваренного бизнеса.
«Балтика» прочно занимает позиции на рынке и представляет собой сильный пивоваренный бренд, который присутствует на рынке с 1990-х гг., добавляет владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. При этом российский пивной рынок в последние годы растет. В России в январе – августе 2024 г. было произведено 641 млн дал пива, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.
«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит датскому холдингу Carlsberg Group. В портфель брендов компании входят «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон», «Балтика» и др. Ее производственные мощности представлены восемью заводами в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. Выручка по РСБУ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в 2023 г. увеличилась на 8% год к году до 109 млрд руб., чистый убыток составил 28 млрд руб. против чистой прибыли 10 млрд руб. годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Данные об объемах производства компания не раскрывает. По данным источника «Ведомостей», близкого к компании, «Балтика» в прошлом году произвела 208 млн дал пива.
В марте 2022 г. Carlsberg приняла решение об уходе из России, а в июне 2023 г. компания подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Покупатель тогда не раскрывался. В Carlsberg говорили, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов.
В июле прошлого года – через месяц после объявления Carlsberg о том, что покупатель найден, – президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Служба получила 98,56% долей в пивоваренной компании, принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% – «Хоппи юнион» («дочка» Carlsberg Sverige) и 0,09% – немецкая структура холдинга Carlsberg Deutschland GmbH.
Президентом «Балтики» тогда был назначен Боллоев, который в декабре прошлого года обратился в Росимущество с предложением национализировать компанию («Ведомости» писали об этом 6 декабря 2023 г.). Но в Минфине России тогда подчеркивали, что активы переданы во временное управление, речь об их национализации не идет.
После этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявлял, что российские власти фактически украли бизнес компании в РФ. Датская компания объявила об отзыве лицензий на международные и региональные бренды. Потери от утраты активов «Балтики» в Carlsberg оценивали в 47,75 млрд датских крон (около 624 млрд руб. по курсу на февраль 2024 г.). В России было возбуждено уголовное дело против бывших топ-менеджеров «Балтики», были задержаны бывшие президент и вице-президент компании Денис Шерстенников и Антон Рогачевский. Их заподозрили в незаконной уступке прав на часть брендов «Балтики» зарубежным структурам материнской Carlsberg Group. В ноябре уголовное преследование в отношении Шерстенникова было прекращено Выборгским районным судом Санкт-Петербурга, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.