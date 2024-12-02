Carlsberg продаст заводы «Балтики» до конца года

Сумму сделки источники не называют. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Балтики» в сумму не менее 50 млрд руб. без учета денежных средств на балансе. Но актив продает иностранная компания, поэтому сделка должна пройти с дисконтом, добавляет он. Напомним, что в октябре 2024 г. российские власти ужесточили правила продажи активов иностранными компаниями – обязательный дисконт вырос с 50 до 60%, а «добровольный взнос» в бюджет – с 15 до 35%. Бурмистров напоминает, что из этих 35% большую часть (25%) продавец должен уплатить сразу, 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет.