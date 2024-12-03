Аналитики прогнозируют возобновление роста добычи нефти в России

Аналитики прогнозируют возобновление роста добычи нефти в РоссииЭтому будут способствовать увеличение спроса на сырье в мире и ослабление ограничений ОПЕК+
Добыча нефти в России в 2025 г. вырастет на 1% в сравнении с 2024 г. и составит 9,2 млн барр. в сутки без учета газового конденсата и 10,3 млн барр. – с его учетом. Об этом говорится в исследовании ВТБ, подготовленном к инвестфоруму «Россия зовет!», который пройдет 4–5 декабря в Москве.
Аналитики ВТБ отмечают, что мировое потребление нефти в следующем году может составить 104 млн барр. в сутки, что на 1% больше показателя 2024 г. К 2030 г. спрос, по их оценкам, достигнет 108 млн барр. в сутки за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае и Индии. Потребление нефти в развитых странах (США, Японии, государствах Евросоюза) при этом останется стабильным.
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