Аналитики прогнозируют возобновление роста добычи нефти в России

Аналитики ВТБ отмечают, что мировое потребление нефти в следующем году может составить 104 млн барр. в сутки, что на 1% больше показателя 2024 г. К 2030 г. спрос, по их оценкам, достигнет 108 млн барр. в сутки за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае и Индии. Потребление нефти в развитых странах (США, Японии, государствах Евросоюза) при этом останется стабильным.