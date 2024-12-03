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Аналитики прогнозируют возобновление роста добычи нефти в России

Этому будут способствовать увеличение спроса на сырье в мире и ослабление ограничений ОПЕК+
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Добыча нефти в России в 2025 г. вырастет на 1% в сравнении с 2024 г. и составит 9,2 млн барр. в сутки без учета газового конденсата и 10,3 млн барр. – с его учетом. Об этом говорится в исследовании ВТБ, подготовленном к инвестфоруму «Россия зовет!», который пройдет 4–5 декабря в Москве.

Аналитики ВТБ отмечают, что мировое потребление нефти в следующем году может составить 104 млн барр. в сутки, что на 1% больше показателя 2024 г. К 2030 г. спрос, по их оценкам, достигнет 108 млн барр. в сутки за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае и Индии. Потребление нефти в развитых странах (США, Японии, государствах Евросоюза) при этом останется стабильным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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