«Самокат» начал поставлять в Китай пастилу и мармелад

Через китайскую компанию-экспортера Sichuan Xilan Trading Co.Ltd «Самокат» зарегистрировал магазин на одной из ведущих онлайн-платформ – Jingdong Mall. На ней можно заказать «Белевскую пастилу», молочный и горький шоколад на меду, жевательный мармелад со вкусом колы и в форме мишек, а также освежающие конфеты со вкусом мандарина.