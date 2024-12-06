«Самокат» начал поставлять в Китай пастилу и мармелад

«Самокат» начал поставлять в Китай пастилу и мармеладКаналом поставок станут местные маркетплейсы Jingdong Mall и Tmall
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (принадлежит «Сберу») вышел на зарубежный рынок: компания начала экспортировать в Китай восемь товаров собственного бренда. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель онлайн-ритейлера.
Через китайскую компанию-экспортера Sichuan Xilan Trading Co.Ltd «Самокат» зарегистрировал магазин на одной из ведущих онлайн-платформ – Jingdong Mall. На ней можно заказать «Белевскую пастилу», молочный и горький шоколад на меду, жевательный мармелад со вкусом колы и в форме мишек, а также освежающие конфеты со вкусом мандарина.
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