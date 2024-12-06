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«Самокат» начал поставлять в Китай пастилу и мармелад

Каналом поставок станут местные маркетплейсы Jingdong Mall и Tmall
Лиана Липанова
Вывод российских потребительских товаров на китайский рынок считается крайне непростой задачей
Вывод российских потребительских товаров на китайский рынок считается крайне непростой задачей / Максим Стулов / Ведомости

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (принадлежит «Сберу») вышел на зарубежный рынок: компания начала экспортировать в Китай восемь товаров собственного бренда. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель онлайн-ритейлера.

Через китайскую компанию-экспортера Sichuan Xilan Trading Co.Ltd «Самокат» зарегистрировал магазин на одной из ведущих онлайн-платформ – Jingdong Mall. На ней можно заказать «Белевскую пастилу», молочный и горький шоколад на меду, жевательный мармелад со вкусом колы и в форме мишек, а также освежающие конфеты со вкусом мандарина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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