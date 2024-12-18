В будущем году серебро будет дорожать быстрее золота

В будущем году серебро будет дорожать быстрее золотаДинамику цен определят геополитика, зеленая энергетика и спрос в Индии
Цена серебра на мировом рынке в 2025 г. будет находиться в диапазоне от $28 до $40 за тройскую унцию. Об этом говорится в отчете немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals, специализирующейся на драгметаллах (есть у «Ведомостей»). Эти значения, согласно прогнозу компании, отражают верхнюю и нижнюю границу цены. Они на 26% и 16% соответственно выше, чем цена, которая сложилась на рынке в 2024 г.
При этом нижняя граница цены золота в этом году – $1997 за унцию, верхняя – $2789, следует из отчета. Прогноз на 2025 г. предполагает рост этих показателей на 23% до $2450 и на 6% до $2950 соответственно. Таким образом, серебро обгонит золото по темпам роста цен.
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