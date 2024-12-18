В будущем году серебро будет дорожать быстрее золота

Цена серебра на мировом рынке в 2025 г. будет находиться в диапазоне от $28 до $40 за тройскую унцию. Об этом говорится в отчете немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals, специализирующейся на драгметаллах (есть у «Ведомостей»). Эти значения, согласно прогнозу компании, отражают верхнюю и нижнюю границу цены. Они на 26% и 16% соответственно выше, чем цена, которая сложилась на рынке в 2024 г.