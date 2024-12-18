Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 год

Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 годСитуацию может изменить полное прекращение транзита российского топлива через Украину
Цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в декабрьском обзоре организации, с которым ознакомились «Ведомости».
Аналитики ФСЭГ отмечают, что в первом полугодии следующего года премия не превысит $1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. примерно $35,7 за 1000 куб. м. В обзоре также говорится, что премия сохранится и во втором полугодии 2025 г., но ее размер организация не уточняет.
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