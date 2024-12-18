Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 год

Аналитики ФСЭГ отмечают, что в первом полугодии следующего года премия не превысит $1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. примерно $35,7 за 1000 куб. м. В обзоре также говорится, что премия сохранится и во втором полугодии 2025 г., но ее размер организация не уточняет.