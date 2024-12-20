Сеть столичных пивных ресторанов «Колбасофф» сменила владельцев

Сеть столичных пивных ресторанов «Колбасофф» сменила владельцевОдним из них стал Иван Юзефович, который работал в структурах Искандера Махмудова
Пять юрлиц, управляющих пятью московскими пивными ресторанами «Колбасофф», в декабре 2024 г. перешли Ивану Юзефовичу, следует из данных ЕГРЮЛа, с которыми ознакомились «Ведомости». Юзефович занимал посты в структурах бизнесмена Искандера Махмудова и имел с ним совместный бизнес.
Собственником еще четырех юрлиц стал Александр Тукацинский и одного – Андрей Зайцев. Последнее отошло ему еще в ноябре. Таким образом, все 10 ресторанов группы сменили собственников управляющих ими компаний.
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