Правкомиссия согласовала появление невозвратных тарифов в отелях

Комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) правительства России 23 декабря согласовала законопроект Минэка, дающий отелям право вводить невозвратные тарифы. Об этом «Ведомостям» сообщили два близких к правительству источника и собеседник, знакомый с ходом подготовки документа.