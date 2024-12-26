Правкомиссия согласовала появление невозвратных тарифов в отелях

Правкомиссия согласовала появление невозвратных тарифов в отеляхНо из-за межведомственных разногласий законопроект не успеют принять до марта 2025 г.
Комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) правительства России 23 декабря согласовала законопроект Минэка, дающий отелям право вводить невозвратные тарифы. Об этом «Ведомостям» сообщили два близких к правительству источника и собеседник, знакомый с ходом подготовки документа.
В пресс-службах правительства и Минэка на запросы «Ведомостей» оперативно не ответили.
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