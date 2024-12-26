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Структура «Р-фарма» купила 49,9% сети клиник «Центр ЭКО»

Холдинг создает вертикально-интегрированную структуру на рынке вспомогательных репродуктивных технологий, говорят эксперты
Анна Киселева
Полина Гриценко
PIXABAY
PIXABAY

Структура ГК «Р-фарм» – АО «Эко холдинг» – приобрела у единственного владельца Сергея Лебедева 49,9% в группе «Центр ЭКО», объединяющей 29 операционных компаний. Они управляют 35 клиниками репродуктивного здоровья. Компания входит в тройку крупнейших игроков в сегменте вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель «Эко холдинга» и Лебедев. Сумма сделки не раскрывается.

По словам Лебедева, в течение двух месяцев партнеры разработают новую стратегию развития компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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