Структура «Р-фарма» купила 49,9% сети клиник «Центр ЭКО»Холдинг создает вертикально-интегрированную структуру на рынке вспомогательных репродуктивных технологий, говорят эксперты
Структура ГК «Р-фарм» – АО «Эко холдинг» – приобрела у единственного владельца Сергея Лебедева 49,9% в группе «Центр ЭКО», объединяющей 29 операционных компаний. Они управляют 35 клиниками репродуктивного здоровья. Компания входит в тройку крупнейших игроков в сегменте вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель «Эко холдинга» и Лебедев. Сумма сделки не раскрывается.
По словам Лебедева, в течение двух месяцев партнеры разработают новую стратегию развития компании.
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