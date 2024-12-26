Структура «Р-фарма» купила 49,9% сети клиник «Центр ЭКО»

Структура ГК «Р-фарм» – АО «Эко холдинг» – приобрела у единственного владельца Сергея Лебедева 49,9% в группе «Центр ЭКО», объединяющей 29 операционных компаний. Они управляют 35 клиниками репродуктивного здоровья. Компания входит в тройку крупнейших игроков в сегменте вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель «Эко холдинга» и Лебедев. Сумма сделки не раскрывается.