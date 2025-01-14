Власти Петербурга хотят создать в городе на базе верфей ОСК единый кластер

Власти Петербурга хотят создать в городе на базе верфей ОСК единый кластерЭто может потребовать более 200 млрд рублей на модернизацию судостроительных предприятий
Администрация Санкт-Петербурга предложила Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ) модернизировать пять входящих в ее состав верфей города для запуска на них производства торговых судов по современным технологиям. Об этом «Ведомостям» рассказал специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов.
Речь идет о «Северной верфи», «Балтзаводе», «Адмиралтейских верфях», Кронштадтском морском заводе и Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), пояснил Котов. Производство на них предлагается организовать по принципу так называемой распределенной верфи, когда крупные блоки одного судна будут изготавливаться на нескольких заводах одновременно и после передаваться конечному сборщику, уточнил он.