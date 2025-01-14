Власти Петербурга хотят создать в городе на базе верфей ОСК единый кластер

Речь идет о «Северной верфи», «Балтзаводе», «Адмиралтейских верфях», Кронштадтском морском заводе и Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), пояснил Котов. Производство на них предлагается организовать по принципу так называемой распределенной верфи, когда крупные блоки одного судна будут изготавливаться на нескольких заводах одновременно и после передаваться конечному сборщику, уточнил он.