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Власти Петербурга хотят создать в городе на базе верфей ОСК единый кластер

Это может потребовать более 200 млрд рублей на модернизацию судостроительных предприятий
Светлана Афонина
По словам председателя совета директоров ОСК, президента ВТБ Андрея Костина, его поездки по верфям напоминали «экскурсии в исторический музей»
По словам председателя совета директоров ОСК, президента ВТБ Андрея Костина, его поездки по верфям напоминали «экскурсии в исторический музей» / Ведомости

Администрация Санкт-Петербурга предложила Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ) модернизировать пять входящих в ее состав верфей города для запуска на них производства торговых судов по современным технологиям. Об этом «Ведомостям» рассказал специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов.

Речь идет о «Северной верфи», «Балтзаводе», «Адмиралтейских верфях», Кронштадтском морском заводе и Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), пояснил Котов. Производство на них предлагается организовать по принципу так называемой распределенной верфи, когда крупные блоки одного судна будут изготавливаться на нескольких заводах одновременно и после передаваться конечному сборщику, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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