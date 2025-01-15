Выплавка стали в России в 2024 году снизилась на 7%

Выпуск проката в 2024 г. снизился на 6% до 61,8 млн т, чугуна – на 6% до 51,1 млн т, а труб всех видов – на 5% до 12,6 млн т. Сырьевая база для выплавки стали также ушла в минус. Выпуск коксующегося угля составил 24 млн т (-6% год к году), производство железной руды – 104,9 млн т (-1%).