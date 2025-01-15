Один из старейших алкогольных брендов России сменил владельца

Бренд выкуплен у Ильи Родионова, также выступающего главным технологом и винокуром частной винокурни в Белоруссии, где выпускается «Полугар». Luding Group с 2022 г. была эксклюзивным дистрибутором «Полугара». Luding продолжит сотрудничество с Родионовым, он сохранит преемственность производства, добавил управляющий директор Luding Group Гарегин Шахмеликян. Luding Group, в свою очередь, займется развитием бренда, включая масштабирование продаж и активную маркетинговую поддержку, добавил он.