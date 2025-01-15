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Один из старейших алкогольных брендов России сменил владельца

Права на марку «Полугар» выкупила алкогольная группа Luding Group
Анастасия Ковалева
Freepik
Freepik

Крупная алкогольная компания Luding Group стала владельцем бренда «Полугар», под которым выпускается один из самых старинных алкогольных напитков России – зерновой дистиллят, или так называемое хлебное вино. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

Бренд выкуплен у Ильи Родионова, также выступающего главным технологом и винокуром частной винокурни в Белоруссии, где выпускается «Полугар». Luding Group с 2022 г. была эксклюзивным дистрибутором «Полугара». Luding продолжит сотрудничество с Родионовым, он сохранит преемственность производства, добавил управляющий директор Luding Group Гарегин Шахмеликян. Luding Group, в свою очередь, займется развитием бренда, включая масштабирование продаж и активную маркетинговую поддержку, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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