Один из старейших алкогольных брендов России сменил владельца

Один из старейших алкогольных брендов России сменил владельцаПрава на марку «Полугар» выкупила алкогольная группа Luding Group
Крупная алкогольная компания Luding Group стала владельцем бренда «Полугар», под которым выпускается один из самых старинных алкогольных напитков России – зерновой дистиллят, или так называемое хлебное вино. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Бренд выкуплен у Ильи Родионова, также выступающего главным технологом и винокуром частной винокурни в Белоруссии, где выпускается «Полугар». Luding Group с 2022 г. была эксклюзивным дистрибутором «Полугара». Luding продолжит сотрудничество с Родионовым, он сохранит преемственность производства, добавил управляющий директор Luding Group Гарегин Шахмеликян. Luding Group, в свою очередь, займется развитием бренда, включая масштабирование продаж и активную маркетинговую поддержку, добавил он.