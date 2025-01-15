Бизнес предложил отложить до апреля внедрение новой системы учета леса

Бизнес предложил отложить до апреля внедрение новой системы учета лесаДля ее доработки может понадобиться существенно больше времени, считают эксперты
Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила правительству отложить на три месяца внедрение федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Об этом говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева от 27 декабря, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель организации подтвердил подлинность документа, а представитель вице-премьера – его получение.
Внедрение ФГИС ЛК с 1 января 2025 г. предусмотрено федеральным законом № 3 от 4 февраля 2021 г. Она должна заменить систему ЛесЕГАИС, работающую с 2016 г. Предполагается, что ФГИС ЛК будет обеспечивать инструменты учета древесины, продукции ее переработки, контроль их перемещения, а также содержать информацию о лесах в целом. В 2024 г. система работала в тестовом режиме.