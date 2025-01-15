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Бизнес предложил отложить до апреля внедрение новой системы учета леса

Для ее доработки может понадобиться существенно больше времени, считают эксперты
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила правительству отложить на три месяца внедрение федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Об этом говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева от 27 декабря, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель организации подтвердил подлинность документа, а представитель вице-премьера – его получение.

Внедрение ФГИС ЛК с 1 января 2025 г. предусмотрено федеральным законом № 3 от 4 февраля 2021 г. Она должна заменить систему ЛесЕГАИС, работающую с 2016 г. Предполагается, что ФГИС ЛК будет обеспечивать инструменты учета древесины, продукции ее переработки, контроль их перемещения, а также содержать информацию о лесах в целом. В 2024 г. система работала в тестовом режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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