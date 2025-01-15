Бизнес предложил отложить до апреля внедрение новой системы учета леса

Внедрение ФГИС ЛК с 1 января 2025 г. предусмотрено федеральным законом № 3 от 4 февраля 2021 г. Она должна заменить систему ЛесЕГАИС, работающую с 2016 г. Предполагается, что ФГИС ЛК будет обеспечивать инструменты учета древесины, продукции ее переработки, контроль их перемещения, а также содержать информацию о лесах в целом. В 2024 г. система работала в тестовом режиме.