Дисконт на российскую нефть ESPO снизился до минимума более чем за два года

По данным ЦЦИ, стоимость барреля ESPO на базисе FOB («с погрузкой на судно») Козьмино (Приморский край) на 10 января 2025 г. составляла $75,2 (+4% к уровню конца декабря 2024 г.), а дисконт в ее цене к стоимости нефти Dubai снизился до $1,6 за 1 барр. против $2 за 1 барр. в конце декабря. Максимальный уровень скидки на ESPO в прошлом году составлял $4,5 за 1 барр. – в апреле и июле.