Дисконт на российскую нефть ESPO снизился до минимума более чем за два года

Дисконт на российскую нефть ESPO снизился до минимума более чем за два годаНовые санкции США в ближайшее время могут скорректировать ценовую конъюнктуру в этом направлении
Скидка на российскую нефть сорта ESPO (ВСТО; от трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан) к цене маркерного эмиратского сорта Dubai в первой половине января 2025 г. опустилась до уровня осени 2022 г. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».
По данным ЦЦИ, стоимость барреля ESPO на базисе FOB («с погрузкой на судно») Козьмино (Приморский край) на 10 января 2025 г. составляла $75,2 (+4% к уровню конца декабря 2024 г.), а дисконт в ее цене к стоимости нефти Dubai снизился до $1,6 за 1 барр. против $2 за 1 барр. в конце декабря. Максимальный уровень скидки на ESPO в прошлом году составлял $4,5 за 1 барр. – в апреле и июле.
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