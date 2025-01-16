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Дисконт на российскую нефть ESPO снизился до минимума более чем за два года

Новые санкции США в ближайшее время могут скорректировать ценовую конъюнктуру в этом направлении
Василий Милькин
Jessica Bachman / Reuters
Jessica Bachman / Reuters

Скидка на российскую нефть сорта ESPO (ВСТО; от трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан) к цене маркерного эмиратского сорта Dubai в первой половине января 2025 г. опустилась до уровня осени 2022 г. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным ЦЦИ, стоимость барреля ESPO на базисе FOB («с погрузкой на судно») Козьмино (Приморский край) на 10 января 2025 г. составляла $75,2 (+4% к уровню конца декабря 2024 г.), а дисконт в ее цене к стоимости нефти Dubai снизился до $1,6 за 1 барр. против $2 за 1 барр. в конце декабря. Максимальный уровень скидки на ESPO в прошлом году составлял $4,5 за 1 барр. – в апреле и июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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