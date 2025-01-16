«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» покупает крупного производителя птицы

Холдинг «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» выкупает компанию «Приосколье» (Белгородская область) у ее основателя Геннадия Бобрицкого. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из собеседников, о новом владельце сотрудникам «Приосколья» было объявлено 14 января 2025 г. Сама сделка, уточнил другой собеседник, к этому времени была закрыта.