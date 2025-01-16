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«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» покупает крупного производителя птицы

Приобретение белгородского «Приосколья», по мнению экспертов, может обойтись не менее чем в 30 млрд рублей
Анастасия Ковалева
Граничащая с Украиной Белгородская область сейчас называется регионом с повышенными рисками для бизнеса
Граничащая с Украиной Белгородская область сейчас называется регионом с повышенными рисками для бизнеса / Николай Гынгазов / ТАСС

Холдинг «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» выкупает компанию «Приосколье» (Белгородская область) у ее основателя Геннадия Бобрицкого. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из собеседников, о новом владельце сотрудникам «Приосколья» было объявлено 14 января 2025 г. Сама сделка, уточнил другой собеседник, к этому времени была закрыта.

Но не исключено, что борьба за «Приосколье» еще не завершена: четвертый источник «Ведомостей» в консалтинговом бизнесе рассказал, что еще один потенциальный покупатель заказал оценку этого актива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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