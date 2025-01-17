Экспорт угля из России падает третий год подряд

Экспорт угля из России падает третий год подрядПротив него играют плохая рыночная конъюнктура, санкции и инфраструктурные ограничения
Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, говорится в обзоре аналитического агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Это на 8% меньше, чем годом ранее. По данным агентства, российские компании значительно сократили поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию (объемы поставок в страны Argus не приводит), уступив долю на этих рынках конкурентам – в основном поставщикам из Австралии и Колумбии.
Некоторые крупные российские производители угля, например «Кузбассразрезуголь», стремились компенсировать падение экспорта увеличением поставок на внутренний рынок, спрос на котором вырос из-за более высокого потребления электроэнергии, говорится в обзоре.
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