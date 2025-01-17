Экспорт угля из России падает третий год подряд

Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, говорится в обзоре аналитического агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Это на 8% меньше, чем годом ранее. По данным агентства, российские компании значительно сократили поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию (объемы поставок в страны Argus не приводит), уступив долю на этих рынках конкурентам – в основном поставщикам из Австралии и Колумбии.