Партнеры Виктора Харитонина получили 50% в производителе вакцин «Нанолек»

Теперь «К2 груп» полностью вышла из «Нанолека». Она консолидировала 100% компании в апреле 2023 г., после того как из капитала ООО вышла кипрская Nanolek Holding Limited. Тогда представитель «Нанолека» пояснял, что смена собственника связана «с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса».