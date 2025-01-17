Партнеры Виктора Харитонина получили 50% в производителе вакцин «Нанолек»Из капитала фармкомпании вышла структура, связанная с бывшим менеджментом
Геннадий Швейгерт и Павел Милейко 14 января стали владеть по 25% в крупном производителе лекарств и вакцин ООО «Нанолек», обнаружили «Ведомости» в ЕГРЮЛе. Эти 50% долей принадлежали ЗПИФ «Менеджмент-актив» управляющей компании «К2 груп» бывшего председателя совета директоров «Нанолека» Антона Пака.
Теперь «К2 груп» полностью вышла из «Нанолека». Она консолидировала 100% компании в апреле 2023 г., после того как из капитала ООО вышла кипрская Nanolek Holding Limited. Тогда представитель «Нанолека» пояснял, что смена собственника связана «с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса».
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