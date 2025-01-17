Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2024 году достиг 300 млрд рублей

Объем российского рынка BNPL-сервисов (сервисы рассрочки, от англ. buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») в 2024 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. – со 180 млрд до 300 млрд руб., следует из данных сервиса «Долями» от Т-банка. Компания подсчитала объем всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др.