Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2024 году достиг 300 млрд рублей

Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2024 году достиг 300 млрд рублейНо в этом году рост сегмента может замедлиться в случае принятия законопроекта о его регулировании
Объем российского рынка BNPL-сервисов (сервисы рассрочки, от англ. buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») в 2024 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. – со 180 млрд до 300 млрд руб., следует из данных сервиса «Долями» от Т-банка. Компания подсчитала объем всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др.
Представитель «Долями» объясняет рост рынка увеличением числа магазинов, подключающих возможность оплаты частями. Например, в «Долями» прирост магазинов-партнеров год к году составил 131%. Представитель сервиса «Подели» также отмечает, что инструменты оплаты активно расширяются в торговых точках. Сервис Альфа-банка доступен более чем в 70 000 онлайн-магазинов и 10 000 розничных точек.