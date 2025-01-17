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Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2024 году достиг 300 млрд рублей

Но в этом году рост сегмента может замедлиться в случае принятия законопроекта о его регулировании
Лиана Липанова
Наталья Заруцкая
В этом году оборот сервисов оплаты частями может достичь 400 млрд руб.
В этом году оборот сервисов оплаты частями может достичь 400 млрд руб. / freepik

Объем российского рынка BNPL-сервисов (сервисы рассрочки, от англ. buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») в 2024 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. – со 180 млрд до 300 млрд руб., следует из данных сервиса «Долями» от Т-банка. Компания подсчитала объем всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др.

Представитель «Долями» объясняет рост рынка увеличением числа магазинов, подключающих возможность оплаты частями. Например, в «Долями» прирост магазинов-партнеров год к году составил 131%. Представитель сервиса «Подели» также отмечает, что инструменты оплаты активно расширяются в торговых точках. Сервис Альфа-банка доступен более чем в 70 000 онлайн-магазинов и 10 000 розничных точек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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