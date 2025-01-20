Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами

Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронамиГоворить о начале полноценной эксплуатации беспилотных систем пока рано, это дороже обычной авиапочты, считают эксперты
Минэкономразвития собирается продлить еще на три года экспериментальный правовой режим (ЭПР) для «Почты России» по полетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Подготовленный проект акта в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Минэк рассчитывает на то, что документ будет внесен в правительство до конца февраля 2025 г.
С апреля 2022 г. в течение трех лет ЭПР «Почты» действует на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО. Режим нужен для того, чтобы доставлять почту и грузы, а также проводить авиационные работы с использованием беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе для доставки грузов в отдаленные и труднодоступные территории.