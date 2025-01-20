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Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами

Говорить о начале полноценной эксплуатации беспилотных систем пока рано, это дороже обычной авиапочты, считают эксперты
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития собирается продлить еще на три года экспериментальный правовой режим (ЭПР) для «Почты России» по полетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Подготовленный проект акта в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Минэк рассчитывает на то, что документ будет внесен в правительство до конца февраля 2025 г.

С апреля 2022 г. в течение трех лет ЭПР «Почты» действует на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО. Режим нужен для того, чтобы доставлять почту и грузы, а также проводить авиационные работы с использованием беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе для доставки грузов в отдаленные и труднодоступные территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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