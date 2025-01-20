Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами

С апреля 2022 г. в течение трех лет ЭПР «Почты» действует на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО. Режим нужен для того, чтобы доставлять почту и грузы, а также проводить авиационные работы с использованием беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе для доставки грузов в отдаленные и труднодоступные территории.