«Сбер» начал «оптимизацию» IT-персонала своих компаний в сфере e-commerсe

В Ecom.tech, IT-подразделении «Сбера», которое объединяет разработчиков «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката», идет масштабная оптимизация кадров, в частности IT-специалистов. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько сотрудников Ecom.tech, которым предложили уволиться по соглашению сторон, а также два источника в рекрутинговых агентствах. Об увольнениях в Ecom.tech 15 января также сообщил Telegram-канал «Профсоюз работников IT» со ссылкой на сотрудников, обратившихся в редакцию. «Увольнять будут от 30 до 50% сотрудников в зависимости от компании. Это затронет и айтишников», – говорится в сообщении.