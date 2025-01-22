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«Сбер» начал «оптимизацию» IT-персонала своих компаний в сфере e-commerсe

Сотрудникам подразделения Ecom.tech предлагают увольняться по соглашению сторон
Лиана Липанова
Дмитрий Игнатьев
Ника Сизова
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Ecom.tech, IT-подразделении «Сбера», которое объединяет разработчиков «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката», идет масштабная оптимизация кадров, в частности IT-специалистов. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько сотрудников Ecom.tech, которым предложили уволиться по соглашению сторон, а также два источника в рекрутинговых агентствах. Об увольнениях в Ecom.tech 15 января также сообщил Telegram-канал «Профсоюз работников IT» со ссылкой на сотрудников, обратившихся в редакцию. «Увольнять будут от 30 до 50% сотрудников в зависимости от компании. Это затронет и айтишников», – говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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