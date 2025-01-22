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Таксисты просят ввести программу льготного лизинга автомобилей для отрасли

Для снижения ставки аренды машины до 18% потребуется 7,3 млрд рублей ежегодно
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила премьера Михаила Мишустина рассмотреть возможность запуска программы льготного лизинга автомобилей для предприятий таксомоторной отрасли. Об этом говорится в письме ассоциации от 17 января главе правительства. «Ведомости» ознакомились с документом, отправку подтвердила исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская.

Необходимый размер госсубсидий на эту программу ассоциация оценивает в 7,3 млрд руб. В своих расчетах НСТ исходит из того, что для достижения целевой рентабельности бизнеса такси на уровне 6–7% ставка лизинга автомобиля должна составлять 18%, следует из письма. Средняя стоимость транспортного средства (ТС) оценивается в 1,9 млн руб., а потребность отрасли в обновлении парка – в 60 000 машин в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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