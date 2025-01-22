Таксисты просят ввести программу льготного лизинга автомобилей для отрасли

Необходимый размер госсубсидий на эту программу ассоциация оценивает в 7,3 млрд руб. В своих расчетах НСТ исходит из того, что для достижения целевой рентабельности бизнеса такси на уровне 6–7% ставка лизинга автомобиля должна составлять 18%, следует из письма. Средняя стоимость транспортного средства (ТС) оценивается в 1,9 млн руб., а потребность отрасли в обновлении парка – в 60 000 машин в год.