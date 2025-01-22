Сеть «Евроонко» нацелилась на покупку московской клиники «Юниклиник»Сделка оценивается в сумму до 2 млрд рублей
«ЕК Менеджмент» 16 января стала управляющей организацией ООО «Юни медика», которому принадлежит московская клиника «Юнимедик», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Конечные владельцы «ЕК Менеджмент» – «812 капитал» и «Центр инновационных медицинских технологий», управляющие сетью специализированных онкоцентров, работающих под брендом «Евроонко» (расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде).
Данные о смене владельцев в ЕГРЮЛе пока не отражены. Там указано, что «Юни медика» по-прежнему принадлежит Шеке и Роману Фероян.
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