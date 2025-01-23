Запуск новых гостиниц в России ускорится лишь к 2028 году

Запуск новых гостиниц в России ускорится лишь к 2028 годуНо в ближайшие два года туристы могут столкнуться с дефицитом номеров
Номерной фонд гостиниц в России в 2025–2026 гг. будет прирастать менее чем на 10% ежегодно, следует из данных опрошенных «Ведомостями» консалтинговых компаний.
Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко ожидает прирост качественного номерного фонда гостиниц в 2025–2026 гг. в среднем на 7% в год. Аналогичный показатель называет партнер NF Group Ольга Широкова. По ее данным, в 2025–2026 гг. ввод качественных гостиничных номеров (соответствующих классификации «3–5 звезд») ежегодно составит порядка 10 000–12 000.
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